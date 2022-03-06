Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудили вопросы финансовой поддержки и антироссийских санкций.

«В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России», — написал Зеленский в Twitter.

Проведение переговоров подтвердил представитель Белого дома. Он рассказал журналистам, что телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в ночь на 6 марта. Обсуждение тем заняло около получаса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Евросоюза и НАТО прекратить «бездумную накачку» Украины вооружением. Она пояснила, что поставки оружия несут колоссальные риски для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций. По словам Захаровой, те, кто организует предоставление вооружения Украине, не могут не осознавать, что оружие может попасть к террористам и бандитским формированиям.