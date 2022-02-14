Зеленский обратится к украинцам вечером 14 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский выпустит обращение к нации. Перед украинцами глава государства намерен выступить вечером 14 февраля, сообщил «РБК Украина».

Трансляцию речи Зеленского будут вести основные телеканалы страны. Что станет темой выступления украинского президента, не уточняется.

Ранее Зеленский высказался насчет срочного выезда с Украины олигархов. Ситуацию он назвал большой проблемой, но больше заинтересовался покинувшими родину политиками и депутатами. Президент отвел им сутки на возвращение домой. В противном случае, пообещал он, украинские власти «сделают выводы». На Украине, выразил надежду Зеленский, останутся надежные граждане.

Глава государства заверил, что ни он сам, ни его семья покидать украинскую территорию не планируют. Днем ранее Зеленский потребовал доказательства тому, что Россия в ближайшее время вторгнется на Украину.

Подготовку каких-либо военных действий против соседней страны в РФ неоднократно отвергали. Российские военные отметили, что Запад рассчитывает нарастить группировку войск возле границ России и подтолкнуть Украину решить вопрос Донбасса силовым путем. Для этого и нагнетается обстановка.