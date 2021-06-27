Президент Украины Владимир Зеленский накануне задал вопрос кандидатам на пост канцлера Германии о судьбе Донбасса и членстве Украины в НАТО.

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?» — спросил Зеленский в ходе панельной дискуссии «Роль Германии в мире», которая была организована Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC). Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины, уточнила газета «Известия».

Выборы в бундестаг, по словам Зеленского, имеют значение для страны, поскольку «Германия — ключевой партнер Украины» и является ее союзником «на пути к европейскому сообществу». ФРГ, как указал украинский лидер, является важной стороной нормандского формата.

В настоящий момент, по мнению Зеленского, к «государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных».

Также президент Украины посетовал на то, что стране до сих пор не предоставляют членство в НАТО. Также Зеленский спросил у каждого кандидата высказать свою точку зрения касательно поддержки «Северного потока — 2».

Зеленский также перечислил причины, которые, по его мнению, должны быть «достаточными» для решения о возобновлении саммитов Евросоюз — Россия.

Украинский президент Владимир Зеленский «вытирает ноги» о конституцию страны, грубо нарушая основополагающие права и свободы демократического общества. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».