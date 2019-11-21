Зеленский обновит минские соглашения

Зеленский потребовал от Москвы вернуть задержанное оборудование и военные корабли. Именно этим жестом глава украинского государства подготовил себе почву на предстоящей встрече с лидерами Франции, Германии и России.

«Россия передала эти корабли перед саммитом „нормандской четверки“, для того чтобы улучшить информационно-политический фон вокруг этого события. Так он сможет пройти более успешно», — отметил Марков.

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В то же время, по его мнению, Зеленский намеренно портит эту атмосферу. Для него важно достижение на встрече личных интересов. На саммите президент Украины попытается уговорить своего коллегу из Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель надавить на лидера России Владимира Путина. Таким образом он сможет получить согласие на выполнение не «Минска», а «Минска минус».

Благодаря «Минску минус» появится возможность скорректировать прежние минские соглашения по нескольким пунктам. После этого Украина получит право не вносить в конституцию поправки о статусе Донбасса. Кроме того, Зеленский хочет сделать особый статус Донбасса временным. А значит, он будет напоминать статус Крыма, когда тот был автономной республикой в составе Украины. Помимо этого глава Украины потребует сменить формат амнистии для военных преступников и осуществить ее только после проведения персонального расследования в отношении каждого обвиняемого. Еще один важный для Киева пункт — установить контроль ЦИК Украины в Донбассе, где сейчас работают местные органы власти.