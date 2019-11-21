  • Зеленский обновит минские соглашения

    21 ноября 2019, 11:29

    Алена Макаренко

    Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным обострять конфликт с Россией, потому что основная масса его избирателей желает вернуться к былым хорошим отношениям со страной-соседом. При этом он попытается продавить свою позицию на предстоящем саммите «нормандской четверки». Такое мнение высказал директор Института политических исследований Сергей Марков, сообщило агентство Ura.ru.
    Зеленский обновит минские соглашения

    Зеленский потребовал от Москвы вернуть задержанное оборудование и военные корабли. Именно этим жестом глава украинского государства подготовил себе почву на предстоящей встрече с лидерами Франции, Германии и России.

    «Россия передала эти корабли перед саммитом „нормандской четверки“, для того чтобы улучшить информационно-политический фон вокруг этого события. Так он сможет пройти более успешно», — отметил Марков.

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    В то же время, по его мнению, Зеленский намеренно портит эту атмосферу. Для него важно достижение на встрече личных интересов. На саммите президент Украины попытается уговорить своего коллегу из Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель надавить на лидера России Владимира Путина. Таким образом он сможет получить согласие на выполнение не «Минска», а «Минска минус».

    Благодаря «Минску минус» появится возможность скорректировать прежние минские соглашения по нескольким пунктам. После этого Украина получит право не вносить в конституцию поправки о статусе Донбасса. Кроме того, Зеленский хочет сделать особый статус Донбасса временным. А значит, он будет напоминать статус Крыма, когда тот был автономной республикой в составе Украины. Помимо этого глава Украины потребует сменить формат амнистии для военных преступников и осуществить ее только после проведения персонального расследования в отношении каждого обвиняемого. Еще один важный для Киева пункт — установить контроль ЦИК Украины в Донбассе, где сейчас работают местные органы власти.