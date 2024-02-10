Мир 10 февраля 2024, 05:33 Зеленский обновил руководство ВСУ для нового наступления Политолог Карасев: Зеленский обновил кадры в ВСУ для нового наступления РИА «Новости»

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Кадровые перестановки в руководстве украинской армии могут говорить о том, что глава Украины Владимир Зеленский запланировал новое наступление. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Зеленский <…> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского — прим. ред.)? За <…> территории и Крым», — заявил он.

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По словам Карасева, президент Украины пытается придать смысловое значение повальной мобилизации в стране, поэтому он заменил бывшего главкома армии Валерия Залужного на Александра Сырского. Внутренняя оппозиция поставила Зеленского перед выбором: либо пойти на мирное соглашение с Россией, либо обновить состав руководства и объявить о начале нового этапа конфликта, чтобы общество отвлеклось от трудностей ВСУ.

Ранее стало известно, что вслед за Залужным лидер Украины уволил начальника Генштаба Сергея Шапталу. Вместо него на должность назначили бывшего заместителя командующего силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.