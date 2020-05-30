Зеленский обнародовал декларацию о своих доходах

«С мая 2019-го Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 787 гривен (почти 550 тысяч рублей)», — говорится в сообщении сайта.

В декларации зафиксировали рост доходов его жены и падение доходов от предпринимательской деятельности самого украинского президента. Зеленские в течение года погасили облигации внутреннего государственного займа, продали квартиру в Киеве и корпоративные права на несколько предприятий.

Ранее Зеленский прокомментировал прогноз организации ЮНИСЕФ о том, что около шести миллионов украинцев могут попасть за черту бедности. Он заявил, что пять-шесть тысяч гривен — это небольшая зарплата, но людей, которые каждый месяц получают такую сумму, назвать бедными нельзя.