    30 мая 2020, 18:10

    Зеленский обнародовал декларацию о своих доходах

    Андрей Иванов

    Доходы украинского лидера Владимира Зеленского и членов его семьи за год составили 28 602 468 гривен (примерно 75,2 миллиона рублей). Семья Зеленских уплатила 3,6 миллиона гривен налогов. Об этом сообщил сайт президента Украины.

    «С мая 2019-го Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 787 гривен (почти 550 тысяч рублей)», — говорится в сообщении сайта.

    В декларации зафиксировали рост доходов его жены и падение доходов от предпринимательской деятельности самого украинского президента. Зеленские в течение года погасили облигации внутреннего государственного займа, продали квартиру в Киеве и корпоративные права на несколько предприятий.

    Ранее Зеленский прокомментировал прогноз организации ЮНИСЕФ о том, что около шести миллионов украинцев могут попасть за черту бедности. Он заявил, что пять-шесть тысяч гривен — это небольшая зарплата, но людей, которые каждый месяц получают такую сумму, назвать бедными нельзя.