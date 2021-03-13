Зеленский объявил войну «олигархическому классу» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен побороть «олигархический класс» страны. В дополнительной мотивации от зарубежных партнеров глава государства не нуждается, но будет всегда благодарен за поддержку.

Зеленский записал видеообращение к гражданам, которое опубликовано на YouTube. Украинцам он пообещал бороться с монополистами, контролирующими СМИ и влияющими на чиновников. По словам президента, в этом процессе не важны дополнительные мотивации и конкретные фамилии.

Правительство, подчеркнул Зеленский, работает над возвращение на Украину справедливости, и оно четко видит разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».

«Фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое поддерживается, а второе заканчивается», — сказал украинский лидер.

Зеленский напомнил и о санкциях против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и связанных с ним компаний. Он заметил, что страна «дает сдачи всем тем, кто долгие годы наносил удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости».

Ранее пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель не смогла однозначно ответить на вопрос о выдаче Вашингтону предпринимателя Игоря Коломойского, против которого в США началось уголовное расследование по отмыванию денег.