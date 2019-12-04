Зеленский объявил о желании обменять всех заключенных с Россией до конца года
«Я действительно хочу большого освобождения, которое называется „обмен всех на всех“. Меня интересуют все наши, чтобы они были дома», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Президента Украины цитирует его пресс-служба.
По словам Зеленского, вопрос с обменом является одним из приоритетных на повестке встречи «нормандской четверки».
Президент Украины также анонсировал, что на переговорах собирается поднять вопрос возможности и формата проведения местных выборов в Донбассе. Он заявил о важности того, чтобы выборы проходили по законодательству Украины, чтобы были представлены все партии, а наблюдатели были не только украинские, но и иностранные. Зеленский также хотел бы, чтобы на выборах в Донбассе был открытый и безопасный доступ журналистов.
Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала, что переговорный процесс перешел в решающую стадию после телефонного общения Владимира Путина и Владимира Зеленского. Обмен произошел по формуле «35 на 35».
Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) должна пройти в Париже 9 декабря.