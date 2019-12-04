Зеленский объявил о желании обменять всех заключенных с Россией до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет до конца года обменять с Россией удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Он намерен поднять этот вопрос на ближайшем саммите «нормандской четверки».

«Я действительно хочу большого освобождения, которое называется „обмен всех на всех“. Меня интересуют все наши, чтобы они были дома», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Президента Украины цитирует его пресс-служба.

По словам Зеленского, вопрос с обменом является одним из приоритетных на повестке встречи «нормандской четверки».

Президент Украины также анонсировал, что на переговорах собирается поднять вопрос возможности и формата проведения местных выборов в Донбассе. Он заявил о важности того, чтобы выборы проходили по законодательству Украины, чтобы были представлены все партии, а наблюдатели были не только украинские, но и иностранные. Зеленский также хотел бы, чтобы на выборах в Донбассе был открытый и безопасный доступ журналистов.

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала, что переговорный процесс перешел в решающую стадию после телефонного общения Владимира Путина и Владимира Зеленского. Обмен произошел по формуле «35 на 35».

Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) должна пройти в Париже 9 декабря.