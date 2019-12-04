  • Зеленский объявил о желании обменять всех заключенных с Россией до конца года

    04 декабря 2019, 19:14

    Юлия Булыгина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет до конца года обменять с Россией удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Он намерен поднять этот вопрос на ближайшем саммите «нормандской четверки».
    Зеленский объявил о желании обменять всех заключенных с Россией до конца года

    «Я действительно хочу большого освобождения, которое называется „обмен всех на всех“. Меня интересуют все наши, чтобы они были дома», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Президента Украины цитирует его пресс-служба.

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    По словам Зеленского, вопрос с обменом является одним из приоритетных на повестке встречи «нормандской четверки».

    Президент Украины также анонсировал, что на переговорах собирается поднять вопрос возможности и формата проведения местных выборов в Донбассе. Он заявил о важности того, чтобы выборы проходили по законодательству Украины, чтобы были представлены все партии, а наблюдатели были не только украинские, но и иностранные. Зеленский также хотел бы, чтобы на выборах в Донбассе был открытый и безопасный доступ журналистов.

    Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала, что переговорный процесс перешел в решающую стадию после телефонного общения Владимира Путина и Владимира Зеленского. Обмен произошел по формуле «35 на 35».

    Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) должна пройти в Париже 9 декабря.