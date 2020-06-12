Зеленский объявил о возвращении вопроса с Крымом в мировую повестку

Второй день подряд президент Украины Владимир Зеленский поднимает вопрос принадлежности Крыма. На этот раз он обсудил эту тему с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

На своей странице в Twitter Зеленский пояснил, что намерен вынести вопрос Крыма на повестку дня мировой политики. В этом его уже поддержал шведский политик.

«Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе», — написал Зеленский.

В минувший четверг, 11 июня, украинский лидер говорил, что вопрос Крыма остается препятствием для налаживания отношений между Москвой и Киевом. При этом он спрогнозировал, что когда-нибудь россияне почувствуют стыд за все, что произошло в Крыму.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл крымский вопрос закрытым.