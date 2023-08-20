Важное 20 августа 2023, 15:20 Зеленский объявил о «прорывной договоренности» по поставкам F-16 Зеленский сообщил, что Нидерланды согласились передать истребители F-16 для ВСУ United States Air Force

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Нидерланды согласились поставить Украине многоцелевые истребители F-16. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«По F-16 есть прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика — они будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марко! Спасибо всем, кто помогает!» — написал Зеленский.

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Ранее в воскресенье президент Украины сообщал, что вместе с женой прибыл в Нидерланды на обсуждение поставок F-16 с премьер-министром Марком Рютте. По его словам, этот вопрос являлся главным в повестке встречи.

Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявлял, что F-16 не станут для ВСУ решающим фактором в противостоянии с Россией. По его словам, нынешние системы противовоздушной обороны способны сбить эту воздушную технику ракетой класса «земля — воздух».

Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди — младший заявлял, что начало поставок F-16 Украине станет катастрофой для всего мира.