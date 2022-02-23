Зеленский объявил на Украине налоговые каникулы

На Украине стартовала программа экономического патриотизма. В числе прочего она предполагает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок предпринимателей.

Начало программы анонсировал президент страны Владимир Зеленский, его процитировал ТАСС.

«Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок — это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему», — заявил украинский лидер.

Власти страны решили снизить НДС на бензин и дизель. По словам Зеленского, этот шаг позволит снизить цены на заправках.

Целью Украины он назвал «обретение экономической независимости». Зеленский подчеркнул, что особенно это касается области энергетики.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко, представляющий партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», внес в Верховную раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он предложил как можно скорее собраться для обсуждения этого вопроса.