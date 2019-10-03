Зеленский объяснился перед радикалами за «формулу Штайнмайера»

«Я никогда не сдам Украину и прошу взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на провокации и манипуляции некоторых лиц», — заявил украинский лидер, имея в виду некоторых украинских политиков-оппозиционеров.

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Зеленский заверил граждан Украины, что без учета их голоса не будет предпринято никаких глобальных шагов. Он также добавил, что первоочередная задача Украины — «возвращение людей и территорий», и «формула Штайнмайера» не означает отказ от Крыма или Донбасса.

«Предполагает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Эта формула говорит лишь одно: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса, а именно — после проведения там местных выборов… Вот с чем согласилась Украина в Минске», — подчеркнул Зеленский.

В сравнении с первоначальной редакцией минских соглашений «формула Штайнмайера» является уступкой. Такое мнение ранее выразил в эфире Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После начавшейся в 2014 году гражданской войны лидеры Германии, Франции и России в Минске подписали соглашения с Украиной, которые помогли бы ей урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, пишет «Газета.ru».

Спустя несколько месяцев главой МИД Германии Штайнмайером был разработан ряд мер по ускорению выполнения договоренностей, которые и были названы в честь него.

«Формула Штайнмайера» была подписана во вторник, 1 октября. Сообщение об этом спровоцировало массовые митинги у офиса Зеленского.