Мир 06 июля 2023, 04:03 Зеленский объяснил, зачем Украине истребители F-16 Зеленский: F-16 нужны Украине для морского контроля при срыве зерновой сделки piqsels

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Истребители F-16 понадобятся Украине не только для контрнаступления, но и для осуществления контроля морского пути из Одессы. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы находимся в Одессе. Здесь начинается чрезвычайно важный для всего мира зеленый коридор. Если русские начнут блокировать этот коридор, F-16 дадут нам возможность построить его оборону», — сказал он.

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По его словам, в зоне боевых действий ВСУ не рассчитывают получить преимущество в воздухе над ВКС РФ. Зеленский добавил, что вести контрнаступление «очень трудно без воздушного прикрытия».

Ранее президент Украины остался недоволен медленными темпами продвижения войск в ходе контрнаступления, но при этом он не стал вмешиваться в решение командования. Зеленский добавил, что не рассматривает ситуацию на линии соприкосновения в качестве голливудского фильма со стремительным сюжетом.