Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего участника КВН

Деятели культуры всегда представляли Одессу, именно они превратили этот город в жемчужину. По мнению главы государства, этому населенному пункту нужен «символ честности, культурного лидерства и порядочности».

«Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он какой-то кавээнщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно. И не слово „кавээнщик“, потому что тот, кто „служил“ в КВН, знает, что это очень сложно», — пояснил Зеленский.

Филимонов представлял Одессу на уровне всех стран СНГ, а местная команда становилась чемпионом, добавил президент. В команде кандидата числятся бизнесмены, деятели культуры и спортсмены.

«Я хочу, чтобы нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас», — добавил Зеленский.

В конце августа партия «Слуга народа» представила кандидатов на должности глав городов, отметила «Газета.ru». На пост мэра Одессы предложили артиста и участника команды КВН «Одесские джентльмены» Олега Филимонова.

Местные выборы на Украине стартовали 5 сентября.