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    13 сентября 2020, 16:00

    Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего участника КВН

    Алена Макаренко

    Одессу всегда представляли великие писатели, художники, спортсмены и ученые. Именно поэтому бывший участник КВН Олег Филимонов может занять должность мэра Одессы. Так это выдвижение от партии «Слуга народа» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, его слова привело УНИАН.

    Деятели культуры всегда представляли Одессу, именно они превратили этот город в жемчужину. По мнению главы государства, этому населенному пункту нужен «символ честности, культурного лидерства и порядочности».

    «Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он какой-то кавээнщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно. И не слово „кавээнщик“, потому что тот, кто „служил“ в КВН, знает, что это очень сложно», — пояснил Зеленский.

    Филимонов представлял Одессу на уровне всех стран СНГ, а местная команда становилась чемпионом, добавил президент. В команде кандидата числятся бизнесмены, деятели культуры и спортсмены.

    «Я хочу, чтобы нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас», — добавил Зеленский.

    В конце августа партия «Слуга народа» представила кандидатов на должности глав городов, отметила «Газета.ru». На пост мэра Одессы предложили артиста и участника команды КВН «Одесские джентльмены» Олега Филимонова.

    Местные выборы на Украине стартовали 5 сентября.

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