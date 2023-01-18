Мир 18 января 2023, 23:48 Зеленский объяснил усталостью «замедление боев» на Украине Зеленский: бои на Украине замедлились из-за усталости сторон Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия в зоне проведения спецоперации замедлились. Снижение интенсивности атак он объяснил усталостью. Выступление лидера страны транслировали на сайте Всемирного экономического форума.

Украинского президента на форуме попросили рассказать о текущем положении дел в зоне боевых действий. Задавший вопрос журналист отметил, что сейчас ситуация больше похожа на тупиковую.

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«Боевые действия действительно замедляются зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают <…>», — сказал Зеленский.

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При этом он добавил, что ожесточенные бои все еще продолжаются на восточном участке линии соприкосновения. По словам лидера страны, Украина стоит твердо и решительно.

Ранее представители Украины и России высказались о возможности возобновления переговоров. Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что руководство страны не отказывается от дипломатии, но она должна основываться на ряде принципов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что украинское законодательство исключает возможность переговоров.