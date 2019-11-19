Зеленский объяснил щетину «забобонами» из-за кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не будет бриться до возвращения кораблей из России. Он объяснил свое решение «забобонами».

«Есть такое прекрасное украинское слово „забобони“ (предрассудки — прим.ред.). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть „забобон“. Сейчас я жду кораблей, когда они вернутся, я побреюсь», — объявил Зеленский на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и извинился за свой внешний вид.

На переговорах с Бабишем Зеленский отметил, что они каждый день решают вопросы и делают шаги для «возвращения всего того, что принадлежит Украине», передает издание «Фокус».

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Зеленский также прокомментировал ситуацию в Донбассе. По его словам, конфликт может быть решен дипломатическим путем, который начинается с переговоров. Он заметил, что ждет встречи в нормандском формате на высшем уровне.

В понедельник Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, задержанные в районе Керченского пролива за нарушение границы. Ожидается, что корабли вернутся в украинские порты 20−21 ноября.