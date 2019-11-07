Зеленский объяснил отсутствие массовых «посадок» чиновников и политиков

Глава государства заверил, что у руководства страны есть много дел, к которым необходимо подготовиться, в противном случае все уголовные дела в отношении этих чиновников и политиков развалятся, и они останутся на свободе. Зеленский подчеркнул, что «посадки» в Незалежной все-таки начнутся. Если же фигурантов уголовных дел оправдают, то правоохранители откроют в их отношении новые дела.