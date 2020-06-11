Зеленский объяснил отказ Саакашвили от должности

Зеленский долгое время пытался найти место для Саакашвили во власти Украины. Грузинскому политику предложили занять должность советника по реформам. Однако Саакашвили не согласился. Он сказал, что это не для него. На таком посту он не сможет самостоятельно определять ход реформ и принимать ответственные решения.

Саакашвили пришел к Зеленскому с ответным предложением, он попросил должность вице-премьера по реформированию государственного устройства. Президент тогда сказал, что сперва необходимо посоветоваться с премьер-министром. Однако в правительстве к Саакашвили в основном относятся негативно, отметило издание. Поэтому грузинский политик не получил желаемого назначения, написала «Русская планета».