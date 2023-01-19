Мир 19 января 2023, 15:31 Зеленский объяснил отказ от переговоров с Россией сомнениями в существовании Путина Зеленский заявил, что сомневается в существовании Путина, и поэтому не готов к переговорам

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Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что не уверен, с кем в России можно вести переговоры. Украинский лидер также усомнился в том, что глава РФ Владимир Путин жив.

Сомнениями Зеленский поделился в ходе «Украинского завтрака», который провели на форуме.

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«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой», — подчеркнул президент Украины.

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Кто принимает решения со стороны России, добавил Зеленский, он не знает, поэтому и не видит, с кем конкретно проводить переговоры.

Украинскому лидеру уже ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он посоветовал Зеленскому побыстрее запомнить, что «Россия и Путин есть и будут». Пресс-секретарь российского лидера добавил, что психологически президенту Украины хотелось бы обратного.