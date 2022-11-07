Зеленский объяснил изъятие компаний в госсобственность необходимостью поддержать армию | 360°

Мир 07 ноября 2022, 22:12 Зеленский объяснил изъятие компаний в госсобственность необходимостью поддержать армию Президент Украины Зеленский: изъятие компаний в госсобственность нужно для поддержки ВСУ Telegram

Читать 360tv в

Украинские власти решили национализировать ряд стратегических компаний. Президент страны Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что принудительное изъятие необходимо для поддержки армии.

«На заседании ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: „Мотор Сич“, „Запорожтрансформатор“, „АвтоКрАЗ“, „Укрнафта“, „Укртатнафта. Такие шаги <…> предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны“, — пояснил украинский лидер.

Реклама

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины решила принудительно забрать в собственность государства акции некоторых стратегических компаний. Постановление об отчуждении опубликовали в понедельник, 7 ноября.

Реклама

Как пояснял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, изъятым активам присвоили статус военного имущества. Управлять компаниями теперь будет Минобороны Украины. Данилов не исключил, что активы могут вернуть владельцам, когда объявят о завершении военного положения в стране.