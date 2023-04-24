Мир 24 апреля 2023, 02:23 Зеленский объяснил, чем обернется для ВСУ потеря Артемовска Зеленский: захват Артемовска откроет ВС РФ возможности для наступления РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина не может перестать бороться за Артемовск, так как сдача города откроет слишком много возможностей для российских военных. Такое заявление в интервью телеканалу Al Arabiya сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства согласился, что для украинских военных сложилась очень тяжелая ситуация в этом городе. Но пока ВСУ не будут отступать.

Реклама

«Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это поможет России расширить фронт», — подчеркнул Зеленский.

Авторы статьи отметили, что в случае сдачи Артемовска российские силы, скорее всего начнут наступление на Краматорск и Славянск.

Ожесточенные бои за Артемовск уже идут несколько месяцев. По последним данным, ВСУ отступили на запад из центра города. Ранее в Сети появилось видео из города Часов Яр, который расположен рядом с Артемовском и занят украинскими боевиками. На нем видно, что украинская армия стянула туда много тяжелой техники, готовясь к обороне этого города. Это может означать, что Украина допускает сдачу Артемовска и дальнейшего продвижения ВС РФ.

Тем временем, появилась информация, что Зеленский отдал приказ удерживать город до 9 мая. Солдаты не выдерживают, бросают оружие и бегут.