24 апреля 2023, 02:23
Зеленский объяснил, чем обернется для ВСУ потеря Артемовска
Зеленский: захват Артемовска откроет ВС РФ возможности для наступления
Украина не может перестать бороться за Артемовск, так как сдача города откроет слишком много возможностей для российских военных. Такое заявление в интервью телеканалу Al Arabiya сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства согласился, что для украинских военных сложилась очень тяжелая ситуация в этом городе. Но пока ВСУ не будут отступать.
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«Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это поможет России расширить фронт», — подчеркнул Зеленский.
Авторы статьи отметили, что в случае сдачи Артемовска российские силы, скорее всего начнут наступление на Краматорск и Славянск.
Ожесточенные бои за Артемовск уже идут несколько месяцев. По последним данным, ВСУ отступили на запад из центра города. Ранее в Сети появилось видео из города Часов Яр, который расположен рядом с Артемовском и занят украинскими боевиками. На нем видно, что украинская армия стянула туда много тяжелой техники, готовясь к обороне этого города. Это может означать, что Украина допускает сдачу Артемовска и дальнейшего продвижения ВС РФ.
Тем временем, появилась информация, что Зеленский отдал приказ удерживать город до 9 мая. Солдаты не выдерживают, бросают оружие и бегут.
Владимир Зеленский
ВСУ
Артемовск
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