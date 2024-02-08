Мир 08 февраля 2024, 20:02 Зеленский обговорил обновление руководства ВСУ с Залужным Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Темой обсуждения стало обновление руководства ВСУ, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, пришло время для такого обновления. Он также посовещался с генералом Залужным о потенциальных претендентах в новое руководство украинской армии.

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Президент Украины рассказал о своем предложении к Залужному «оставаться в команде». Между тем сам генерал сообщил лишь о серьезном разговоре с Зеленским во время их встречи, не уточнив детали.

Главком ВСУ в своем Telegram-канале написал о необходимости всем измениться, подстроиться под новые реалии и сменить стратегию.

Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Он добавил, что 2024 год может стать для Украины более успешным только при условии эффективных изменений в основе обороны.