Зеленский обещал гражданке Украины забрать ее из Китая, а позже взял свои слова обратно
Президент Украины Владимир Зеленский обещал гражданке Украины Анастасии Зинченко, застрявшей в Китае со своей собакой из-за вспышки коронавируса, помочь вернуться на родину. Но после заявил, что не говорил такого. Об этом написал Life.
Девушка застряла в Китае со своей собакой. Она не смогла забрать пса из-за строгих правил международной перевозки животных, а бросать питомца не хотела. Зеленский лично позвонил Зинченко и пообещал, что Родина ее не бросит.
После такого поступка президента Украины пользователи в соцсетях выражали свой восторг. Однако он длился не долго. Оказалось, что после звонка президента с Анастасией никто не связался. А Зеленский взял свои слова обратно.
Если ранее он говорил, что девушку эвакуирует, а собака побудет в посольстве Украины, а после ее заберут, то сейчас сообщил другое.
«Отдельный самолет за собачкой — это уже немножко перебор», — приводит слова президента сайт «Дни.ру».