Зеленский обещал гражданке Украины забрать ее из Китая, а позже взял свои слова обратно

Девушка застряла в Китае со своей собакой. Она не смогла забрать пса из-за строгих правил международной перевозки животных, а бросать питомца не хотела. Зеленский лично позвонил Зинченко и пообещал, что Родина ее не бросит.

После такого поступка президента Украины пользователи в соцсетях выражали свой восторг. Однако он длился не долго. Оказалось, что после звонка президента с Анастасией никто не связался. А Зеленский взял свои слова обратно.

Если ранее он говорил, что девушку эвакуирует, а собака побудет в посольстве Украины, а после ее заберут, то сейчас сообщил другое.

«Отдельный самолет за собачкой — это уже немножко перебор», — приводит слова президента сайт «Дни.ру».