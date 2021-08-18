Украинцы заявили о своем недоверии к власти, в том числе президенту страны Владимиру Зеленскому. При этом доверием пользуются Вооруженные силы страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», передали «Известия».

По данным опроса, уровень доверия к Вооруженным силам страны составляет 34,6%, к ветеранам военной операции в Донбассе — 34,2%, а к волонтерам — 36,2%. При этом, как уточнил директор центра Дмитрий Дмитрук, украинцы доверяют врачам, но не доверяют минздраву.

При этом специалист отметил, что 31% жителей не доверяют Зеленскому, 42% — Национальному банку Украины, кабинету министров не доверяют 58% человек, а 61,8% -- Верховной раде.