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    20 мая 2021, 17:21

    Зеленский не включил русских в число коренных народов Украины

    Александр Блинов

    Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». Текст документа только спустя два дня появился на сайте парламента.

    Зеленский не включил русских в число коренных народов Украины

    Согласно тексту закона, коренным народом признается сообщество, сформировавшееся на Украине, которое является носителем самобытного языка и культуры. Коренным народам представляются широкие права, в том числе культурные и языковые. Им можно создавать свои школы и обучаться на родном языке. Такой народ является этническим меньшинством и не имеет государственного образования за пределами страны.

    Из текста указа следует, что русские не могут считаться коренным народом на Украине.

    Отдельно прописаны коренные народы Крыма — крымские татары, крымчаки и караимы. О планах закрепления за ними этого статуса Зеленский говорил еще в августе 2020 года, сообщал RT.

    Бывший депутат Рады Владимир Олейник в комментарии РИА ФАН высказал мнение, что Зеленский пользуется повесткой малых народов для поднятия собственного рейтинга.

    Сегодня Зеленский также поздравил украинцев с Днем вышиванки, надев русскую косоворотку. Об этом написала «Газета.ru».