Зеленский не включил русских в число коренных народов Украины

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». Текст документа только спустя два дня появился на сайте парламента.

Согласно тексту закона, коренным народом признается сообщество, сформировавшееся на Украине, которое является носителем самобытного языка и культуры. Коренным народам представляются широкие права, в том числе культурные и языковые. Им можно создавать свои школы и обучаться на родном языке. Такой народ является этническим меньшинством и не имеет государственного образования за пределами страны.

Из текста указа следует, что русские не могут считаться коренным народом на Украине.

Отдельно прописаны коренные народы Крыма — крымские татары, крымчаки и караимы. О планах закрепления за ними этого статуса Зеленский говорил еще в августе 2020 года, сообщал RT.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник в комментарии РИА ФАН высказал мнение, что Зеленский пользуется повесткой малых народов для поднятия собственного рейтинга.

Сегодня Зеленский также поздравил украинцев с Днем вышиванки, надев русскую косоворотку. Об этом написала «Газета.ru».