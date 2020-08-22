Зеленский не увидел смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска

Сейчас все разговоры проходят в видеоформате из-за коронавируса. Соответственно, пока что ничто совсем не зависит ни от площадки, ни от города, ни от места. Все зависит только от людей, вовлеченных в трехстороннюю контактную группу.

«Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены», — заявил украинский лидер.

В Белоруссии 9 августа начались акции протеста против результатов президентских выборов. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Второй оказалась представитель оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что существует только один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе. Необходимо перейти к практическим шагам: обмену пленными, решению вопросов безопасности и мира.

Кравчук также предлагал принести мир в Донбасс с помощью организации свободной экономической зоны, писал «Царьград». Пока что там из-за действий ВСУ уже шесть лет сохраняется зона боевых действий.

Европа устала от постоянных отговорок властей Украины, которые говорят о невозможности закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Политолог Евгений Голышкин считает, что руководство страны всегда ищет отговорки по выполнению взятых на себя обязательств.