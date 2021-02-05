Зеленский не увидел проблемы с русскоязычными книгами на Украине

Книги на русском языке, украинского или российского издательств, можно свободно найти в стране. Проблем с этим на Украине нет.

С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, которого процитировало РИА «Новости». Объяснения он дал после сообщений ряда СМИ о запрете на ввоз книг Михаила Булгакова на Украину.

«Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, „Мастера и Маргариту“ на Украине издавали 39 раз», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что роман внесен в школьную программу и на ввоз произведения выдано 14 разрешений.

Отказ в рамках украинского законодательства, по словам президента, получило только одно издание. И не из-за самого Булгакова, а из-за указанный в предисловии «деятелей». Зеленский пояснил, что они «поддержали аннексию Крыма».

«Новость о запрете Булгакова на Украине — это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба», — заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что центре Киева свободно продаются изданные на русском языке книги.

С 2017 года Госкомтелерадио выдало свыше 30 тысяч разрешений на ввоз из России издательской продукции. За указанный период зафиксировано и более четырех тысяч отказов на выдачу разрешения на ввоз книг.