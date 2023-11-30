Мир 30 ноября 2023, 15:16 Зеленский не сможет подписать закон о призыве из-за страха перед украинцами Bloomberg: Зеленский испугался последствий в обществе из-за закона о призыве Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский боится утверждать закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, потому что это может вызвать негативную реакцию украинцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам главы исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко, подписание закона может настроить население против украинского руководства, которое планирует продолжать боевые действия.

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«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения „мир любой ценой“», — указал эксперт.

Депутат Рады Роман Костенко заявил, что парламент принял закон, поэтому формально он уже вступил в силу. Парламентарий также признался, что с призывом на Украине возникли трудности.

Ранее председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей. Он отметил, что это упростит призыв, так как в этих списках находится «наиболее правдивая информация».