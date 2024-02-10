10 февраля 2024, 05:51
Зеленский не смог выпросить у США ракеты ATACMS
Президент Зеленский не смог договориться о поставках из США ракет ATACMS Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог достичь решения по поводу поставок Украине американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США. Об этом глава государства рассказал в Telegram-канале.
«Подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — написал он.
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Политик отметил, что рассказал делегации об обстановке на линии боевого соприкосновения и о критических угрозах. Зеленский обратил особое внимание на важность продолжения поддержки украинской обороны.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что если американская сторона перестанет поддерживать Украину, то государство увеличит налоги. В стране уже начали разрабатывать план на случай, если Штаты отвернутся от помощи.
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