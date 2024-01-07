Мир 07 января 2024, 19:07 Зеленский не смог объяснить Швеции, как победить Россию Зеленский на конференции в Швеции не стал говорить о победе над Россией Yuri Gripas Pool via CNP / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи принял участие в ежегодной конференции Швеции «Общество и оборона». Он рассказал о ситуации на фронте и заявил о желании «победить» Россию, однако не уточнил, каким образом это можно сделать.

Зеленский попытался предстать в образе защитника Европы от угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что европейский оборонно-промышленный комплекс должен повысить производственные мощности.

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«Два года доказали, что Европе нужен достаточный арсенал для защиты свободы», — сказал Зеленский.

Власти Евросоюза обещали передать Украине один миллион снарядов. Однако эта цель оказалась недостижимой для блока. В Минобороны Германии заявили, что в ЕС намерены увеличить выпуск боеприпасов.

Британская военная разведка считает, что из-за нехватки вооружения и боеприпасов шансы на успех у Украины в ближайший год нулевые. По их прогнозам, ВСУ могут сосредоточиться на удержании своих позиций, а про наступление думать не стоит.