Мир 16 августа 2023, 00:28 Зеленский не смог найти нового министра обороны Украины Депутат Гончаренко: два кандидата отказались от должности главы Минобороны Украины РИА «Новости»

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Двое кандидатов отказались от должности главы Минобороны Украины, которую сейчас занимает Алексей Резников. Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

«Камышин и Кубраков отказались от кресла министра обороны», — написал он.

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Речь шла о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине и министре инфраструктуры Украины Александре Кубракове. По словам депутата, среди кандидатур остался глава управления украинской разведки Кирилл Буданов, однако у него также нет особого стать новым министром обороны.

Гончаренко также не исключил, что главный пост в оборонном ведомстве может занять кто-то из команды главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее стало известно, что Зеленский начал искать кандидата для замены нынешнего главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова. Некоторые украинские СМИ предположили, что пост главы Минобороны может занять министр инфраструктуры, вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.