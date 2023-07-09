Мир 09 июля 2023, 20:34 Зеленский не поверил в способность России применить ядерное оружие ABC News: Зеленский не верит в возможность России применить ядерное оружие Пресс-служба Минобороны

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Российские власти не станут применять ядерное оружие в рамках конфликта с Украиной. Таким мнением с изданием ABC News поделился глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ядерное оружие не применят в ходе проводимой на Украине специальной операции. По его словам, такой сценарий возможен для реализации, только если НАТО продемонстрирует прямую агрессию.

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В настоящее время определенное количество российских ядерных боеголовок уже перебазировали в республику. Глава Белоруссии обратил внимание, что боеголовки разместили там исключительно в оборонительных целях. Также он добавил, что Россия обязательно посоветуется с Белоруссией в случае применения ядерного оружия.

По словам Лукашенко, Белоруссия получила достаточное количество ядерных боеголовок, чтобы дать серьезный отпор внешним врагам.