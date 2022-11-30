Мир 30 ноября 2022, 19:34 Зеленский не поверил в способность Путина применить ядерное оружие New York Times: Зеленский не верит в готовность Путина применить ядерное оружие

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Президент России Владимир Путин не применит ядерное оружие в рамках конфликта с Украиной. Такое заявление в интервью изданию The New York Times сделал глава восточноевропейской страны Владимир Зеленский.

«Я не думаю, что он применит ядерное оружие», — сказал он.

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Интервью прошло в формате видеосвязи по инициативе издания.

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Ранее экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Роберт заявил, что Россия способна уничтожить Украину за короткий срок даже без применения ядерного оружия. Он сделал такой вывод после недавних обстрелов восточноевропейской страны со стороны союзных сил.

При этом бывший чиновник заявил, что текущие действия России в адрес Украины являются сдержанными. По его мнению, это связано с общей историей обеих стран. Он напомнил, что какое-то время Украина была частью территории СССР и Российской империи, правопреемницей которых является современная Россия.

Также он заявил, что РФ не нужна разрушенная страна рядом с границами.