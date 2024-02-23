Мир 23 февраля 2024, 10:30 Зеленский не поверил в план Трампа по разрешению конфликта на Украине за сутки Зеленский: Трампу не удастся урегулировать конфликт на Украине за 24 часа Официальный сайт президента Украины

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Идея экс-лидера США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликт за сутки выглядит невозможной. Об этом телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не могу понять, как это возможно. Он (Трамп — прим. ред.) не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной», — отметил украинский лидер.

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Зеленский предложил Трампу посетить Украину и лично поговорить с ним. По мнению главы государства, ему удастся доказать кандидату в президенты США, что его план не сработает.

«Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», — заключил Зеленский.

Он добавил, что уже приглашал Трампа в Киев, но тот проигнорировал слова украинского лидера.

Ранее бывший американский президент сообщил, что в случае его избрания он предотвратит начало третьей мировой войны и урегулирует конфликт на Украине. По словам Трампа, мир воцарится еще до того, как он займет офис в Белом доме.