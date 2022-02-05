Президент Украины Владимир Зеленский не посетил церемонию открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине 4 февраля из-за запрета со стороны США. Об этом на своей странице в Facebооk сообщил депутат Рады Виктор Черный.

Политик предположил, что против Зеленского ввели санкции его же американские кураторы. Ничем иным отсутствие главы государства на крупном международном событии он объяснить не смог.

«Он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны. И просто перейти от слов и громких обещаний к делу», — написал Черный.

Он напомнил, что Олимпийские игры с древних времен считались символом мира и честных состязаний.

«Министр поставил главной задачей для украинской команды — не попасть на фото с россиянами. Очевидно, что министру поставил такую задачу премьер, премьеру — президент, а президенту вы и сами уже знаете, кто персонально ставит задачи», — заключил Черный.

Церемонию открытия ОИ-2022 в Пекине посетил президент РФ Владимир Путин.

Зимняя Олимпиада в Пекине уже стартовала, соревнования продлятся до 20 февраля.