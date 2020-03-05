Зеленский не подал руки депутату-оппозиционеру. Видео

Инцидент произошел 4 марта на внеочередном заседании Рады по вопросу назначения нового премьер-министра Украины. Гончаренко взял слово и обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в предвыборной лжи, кумовстве и завышении зарплат министрам. Депутат заявил, что члены правящей фракции «Слуга народа» получают «деньги в конвертах» и сравнил Зеленского с его персонажем Голобородько из комедийного сериала «Слуга народа».

Когда голосование по новому составу Кабмина завершилось, Зеленский стремительно направился к Гончаренко. Президент не стал пожимать руку критикану и что-то строго ему сказал. Позже Гончаренко в своем Telegram-канале раскрыл суть их разговора. Зеленский попросил парламентария не переходить на личности.

В среду, 4 марта, украинские депутаты проголосовали за отставку теперь уже экс-премьера Алексея Гончарука. Новым главой правительства Украины стал Денис Шмыгаль.