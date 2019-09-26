Зеленский не ожидал увидеть стенограмму разговора с Трампом

«Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — пояснил украинский лидер.

От также сказал, что не знает формата таких процедур, и не может сказать, должно ли быть какое-либо письменное разрешение на публикацию разговора. Тем не менее он подчеркнул, что не против того, что их диалог стал публичным.

«Слитая» стенограмма ударила по Трампу. А Зеленскому все нипочем Подробнее

Однако Зеленский отметил, что иногда стенограммы не должны публиковаться.

«Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь», — сказал он.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Документ обнародовали после того, как демократы обвинили Трампа в давлении на украинского лидера. Они заявили, что президент требовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, отец которого может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Публикация подтвердила, что между лидерами двух стран шел такой разговор, и Трамп действительно попросил расследовать дело Байдена-младшего. Однако прямого указания на то, что американский лидер требовал это в обмен на гарантию помощи Украине в стенограмме не было.