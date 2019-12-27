Зеленский назвал выплату «Газпрома» Украине «еще одной победой»

«Это еще одна победа. Для кого-то, может быть, маленькая. А для страны — большая. „Нафтогаз Украины“ получил от Газпрома $ 2,9 млрд компенсацию по решению стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым соглашениям», — написал Зеленский.

О выплате части долга, признанного Стокгольмским судом, ранее сообщила компания «Газпром». Из них 2,56 миллиарда являются непосредственно компенсацией, остальное — проценты, набежавшие с февраля 2018 года.

Соглашение о выплате компенсации, как одного из условий нового договора о транзите российского газа через территорию Украины, было достигнуто в Минске 20 декабря.