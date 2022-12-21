Мир 21 декабря 2022, 23:42 Зеленский назвал визит в США «признаком контроля ситуации» на Украине Президент Зеленский: визит в США указывает на контролируемость ситуации на Украине Соцсети

Читать 360tv в

Визит в США якобы произошел благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием военной помощи Запада. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

«Я действительно хотел приехать раньше, но не мог из-за слишком тяжелой ситуации. И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря вашей поддержке», — отметил он.

Реклама

Зеленский передал Байдену военную награду некоего капитана Павло. По словам украинского лидера, офицер служит в батарее РСЗО HIMARS и сам попросил Зеленского отдать президенту США его крест боевых заслуг.

Реклама

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена проходят в Вашингтоне. Президент США пообещал, что военная поддержка Украине будет увеличиваться, включая поставки систем ПВО.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что поездка украинского лидера в Вашингтон связана со снижением поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.