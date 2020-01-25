Зеленский назвал важным прямой диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, только так можно завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц.

Зеленский отметил в интервью израильскому 9-му каналу, что контакт с российским руководством может способствовать решению многих вопросов. Он также заметил, что диалог между Украиной и Россией перестал ограничиваться нормандским форматом и перерос в прямой диалог между главами государств.

«Возвращение моряков и кораблей — это отношения, не связанные с „Минском“ (Минские соглашения. — Прим.ред.) и нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом России. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем», — сказал Зеленский.

При этом лидер Незалежной сказал, что для отношений Москвы и Киева не пройдет бесследно конфликт в Донбассе. По словам Зеленского, он «навсегда оставит шрам» между странами. Также президент Украины считает, что закончить конфликт без «возвращения» Крыма не удастся.