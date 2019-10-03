Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.

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На этой теме он подробно остановился в ролике, опубликованном офисом президента в Facebook. Видео также показали украинские телеканалы.

Зеленский навал свою позицию четкой, понятной и совпадающей с мнением всех украинцев.

«Мы все понимаем, что Донбасс — это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой», — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что выборы в Донбассе должны произойти «не под дулами пулеметов», а по закону. На них должны присутствовать кандидаты от украинских политических сил и СМИ, международные наблюдатели. Кроме того, должна быть обеспечена реализация избирательного права всем внутренне перемещенным лицам.

«Все это мы будем обсуждать на встрече в «нормандском формате», — отметил президент Украины.