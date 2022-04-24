Зеленский назвал условия полного прекращения переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выйдет из переговоров в случае проведения референдумов на территориях, взятых под контроль российской армией. Также переговоры прекратятся в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Эти заявления глава государства сделал во время пресс-конференции на станции киевского метро «Майдан Незалежности», передает РБК.

По словам Зеленского, он «с самого начала» настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы украинского государства, передача информации через посредников не даст желаемого результата.

С начала спецоперации на Украине 24 февраля делегации двух стран провели три раунда переговоров в Белоруссии. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области, вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области.

После этого переговорщики контактировали в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Позднее, 29 марта, Украина и Россия провели очные переговоры в Стамбуле.

В этой связи президент Турции Эрдоган сообщал, что страна готова взять на себя организацию и провести на своей площадке встречу лидеров России и Украины.

В Кремле полагают, что встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования документа делегациями России и Украины.