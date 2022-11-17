Мир 17 ноября 2022, 14:12 Зеленский назвал условие, при котором могут возобновить транзит российского аммиака Президент Зеленский: транзит российского аммиака возможен при обмене всеми пленными Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о возобновлении транзита российского аммиака через Украину можно будет в случае решении вопроса обмена пленными в формате «всех на всех». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если решим гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», — сказал он, выступая на форуме новой экономики Bloomberg 2022.

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил ранее, что аммиакопровод Тольятти — Одесса исправен, его можно перезапустить. По его словам, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке. При этом предварительные условия неприемлемы. Вершинин добавил, что этом транзит нельзя обставлять предварительными условиями. По его словам, сырья, которое каждый год поставляется, может обеспечить производство около 12 миллионов тонн удобрений и, как следствие, обеспечить продовольствием порядка 100 миллионов человек.

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Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х годов. Его первую очередь ввели в строй осенью 1979 года. Ежегодно по трубопроводу доставляли около 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит приостановили 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине.