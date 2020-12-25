Зеленский назвал условие, при котором позвонит Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может позвонить и пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Но, по его словам, пока нет предмета для разговора.

«Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», — заверил украинский лидер.

Он пояснил, что пока не позвонил Путину, так как нет предмета для разговора. Зеленский отметил, что обязательно поговорит с российским президентом, если затянется вопрос о встрече советников лидеров «нормандского формата». При этом глава Украины заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. ред.). Но лично я бы вышел», — сказал украинский лидер журналу «Фокус».

Зеленский добавил, что Киев обозначил некоторые моменты, с которыми был не согласен. Власти решили прописать детальный план прекращения войны. Для этого было предложено объявить режим прекращения огня.

«Считаю, что первый шаг сделан. Далее встречаются наши советники в „нормандском формате“, готовят встречу лидеров. Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит», — отметил президент.

По словам Зеленского, сложилась простая ситуация, из которой необходимо найти сложный выход.