Мир 16 декабря 2022, 02:47 Зеленский назвал условие для завершения конфликта на Украине Президент Зеленский: отвод войск РФ к границам 1991 года приведет к завершению конфликта РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ положить конец конфликту между украинской и российской сторонами — это возвращение войск РФ к границам 1991 года. Об этом он заявил в интервью журналу The Economist.

«Если Путин сейчас отойдет к границам 1991 года, то, возможно, начнется новый путь дипломатии. Вот кто может сменить путь на дипломатический. Только он может это сделать», — сказал украинский лидер.

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В этом же интервью он назвал вариант возврата к границам образца 23 февраля неприемлемым, потому что это не дает никаких гарантий безопасности. Он также намекнул, что вступление в НАТО дало бы стране такие гарантии.

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Журналист газеты The Guardian Патрик Винтур заявил, что в Европе и США считают желание Зеленского вернуть Крым слишком опасным. По его мнению, западные лидеры не поддержат украинского лидера в этом стремлении, опасаясь эскалации.

Поэтому, сказал Винтур, в военной технике, поставляемой на Украину, по-прежнему нет дальнобойного оружия, которое может стать поводом для атак на Крым.