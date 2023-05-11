Мир 11 мая 2023, 03:07 Зеленский назвал Украину будущим центром европейских ценностей Зеленский: Украина станет центром концентрации европейских ценностей Flickr

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Украина скоро станет центром концентрации европейских ценностей. Об этом президент страны Владимир Зеленский сказал в своем видеобращении. Его слова привел RT.

По его мнению, именно Украина сможет сконцентрировать на своей территории все, «на что способно европейское и глобальное сотрудничество».

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«Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности», — сказал глава государства.

По словам Зеленского, украинские власти понимают, что страна не сможет стать членом НАТО сейчас, но она ждет «четкого сигнала» о такой возможности. Кроме того, он отметил, что верит в успех анонсированного ВСУ контрнаступления.

Ранее доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис предрек исключение Украины из архитектуры безопасности в Европе. По словам политолога, европейский континент придет к «мрачному будущему», а также разделится на два вооруженных лагеря. В итоге, Россия и Белоруссия окажутся с одной стороны, а с другой будет НАТО.