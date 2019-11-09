Зеленский назвал украинцев создателями вертолета и спутника

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина является «одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете». По его словам, именно украинцы построили первый вертолет, ракетный двигатель и искусственный спутник Земли.

«Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp», — сказал Зеленский в ходе Киевского международного экономического форума, запись его выступления опубликована на странице офиса президента в Facebook.

Украинцы изобрели вегетарианское сало Подробнее

Президент Украины отметил, что гости форума приехали в действительно феноменальную страну. Зеленский назвал украинцев самым большим капиталом. По его словам, они гордятся тем, что можно назвать made in Ukraine.

В то же время Зеленский заметил, что Украина хоть и является алмазом, но требует «огранки» из реформ и инвестиций, которые сделают ее бриллиантом для всего мира.