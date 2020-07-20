Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета позором Украины
Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы найти настоящих исполнителей, организаторов и заказчиков убийства российско-белорусского журналиста Павла Шеремета. Он назвал это преступление «позором для Украины». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на телеграм-канал лидера страны.
Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. По словам Зеленского, в Белоруссии, России и Украине Шеремета стоял за ценности демократии, права и свободы человека.
«У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины», — написал Зеленский.