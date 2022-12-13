Мир 13 декабря 2022, 04:14 Зеленский назвал три шага, которые нужно сделать для достижения мира на Украине Президент Зеленский в обращении к G7 озвучил три шага для приближения мира на Украине РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал лидерам стран G7 о трех шагах, которые помогут достичь мира на территории Украины. В основном для этого, по его мнению, Западу нужно лишь продолжать оказывать помощь киевскому режиму. Свое выступление глава государства опубликовал в Telegram-канале.

Первый шаг — это поставка современного вооружения в страну: танков, мощной артиллерии, снарядов и ракет.

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Второй шаг — продолжать оказывать финансовую поддержу Украине. В частности, выделить средства «для защиты украинской энергетики» от атак России.

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Третье условие — выполнение ранее предложенной Зеленским «формулы мира». По его теории, для достижения мира необходимо наказать виновных в преступлении, защитить жизнь, восстановить безопасность и территориальные границы, гарантировать безопасность и проявить решимость.

В этом же выступлении глава государства призвал лидеров стран G7 оказать Украине помощь по закупке двух миллиардов кубометров газа на зиму.