Зеленский назвал свои основные задачи на посту главы государства

Главные задачи Владимира Зеленского на посту президента — вернуть «все украинские территории» и завершить войну. Такое заявление он сделал во время встречи с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

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«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с Чапутовой. Выступление украинского президента появилось на официальной странице его пресс-службы в Facebook.

По его словам, такое развитие событий нужно не только Украине, но и всей Европе. При этом украинский президент подчеркнул, что в этом вопросе Киев хочет заручиться дипломатической поддержкой Братиславы. Также он выразил надежду, что после встречи «нормандской четверки» удастся совершить обмен всех удерживаемых лиц.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские власти работают над новыми «форматами» возвращения Крыма. В ответ на его слова депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила украинскому лидеру «успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией».

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Более 95% крымчан поддержали присоединение в РФ. Москва не раз подчеркивала, что жители полуострова сделали своей выбор демократическим путем. Голосование полностью соответствовало международному праву. Как ранее сказал президент Владимир Путин, вопрос с Крымом «закрыт окончательно».